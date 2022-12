CCleaner se met à jour et s'attaque un peu plus à Windows 11

CCleaner

Pionnier dans le secteur du nettoyage système, CCleaner fait encore office de référent. Une réputation que l’on estime aujourd’hui surcotée dans la mesure où l’application pêche tant en matière d’efficacité (nettoyage approfondi peu convaincant) que de confidentialité (collecte automatique des données d’utilisation). Il faut néanmoins lui reconnaître une interface lisible et un fonctionnement intuitif qui séduisent les utilisateurs peu à l’aise avec l'informatique. Les nombreux modules d’optimisation sont facilement identifiables, le détail des opérations et les rapports d’analyse sont compréhensibles, et les alertes préviennent les manipulations risquées.