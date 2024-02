Gratuit et compatible Windows 10/11, Microsoft sort officiellement son concurrent à CCleaner

Uniquement proposée pour Windows 10 et 11 en anglais et en chinois (le marché initialement ciblé par Microsoft) pour le moment, l'application propose cinq onglets. Dans l'accueil, un bouton « Boost » permet d'un clic de libérer de la RAM et de supprimer les fichiers temporaires pour gagner en performances. En dessous, des boutons permettent de lancer un diagnostic du système, de consulter les processus en cours d'exécution, d'effectuer un nettoyage en profondeur (fichiers du système, cache…) ou encore de gérer les applications lancées au démarrage du système.