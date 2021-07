YouTube Super Thanks, la nouvelle façon de remercier et de rémunérer les créateurs

« Chez YouTube, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons pour les créateurs de diversifier leurs sources de revenus. C’est pourquoi je suis ravi de dévoiler notre quatrième bien numérique payant : le Super Thanks. » Voici les mots de Neal Mohan, chef de produit chez YouTube.



Cette nouvelle option sera symbolisée par un signe « $ » dans un cœur, à côté des traditionnels boutons « J’aime » et « Je n’aime pas ». Les spectateurs qui regardent des vidéos sur YouTube peuvent désormais acheter un Super Thanks pour « exprimer leur gratitude et montrer leur soutien ». Ce système de dons se limite (pour l’instant) à quatre options distinctes : 2, 5, 10 et 50 dollars. Toutefois, la saisie manuelle d’autres sommes est « certainement quelque chose que nous aimerions ajouter », précise Barbara Macdonald, chef de produit des produits numériques payants chez YouTube.