Pour briller en réunion, faites donc votre ZOOM depuis votre Tesla, avec votre Tesla

Bien que plus discret, Huawei est toujours présent en Europe sur le segment haut de gamme. En début d’année, le constructeur nous avait gratifié d’un éblouissant, mais frustrant, P50 Pro. Pour cette fin 2022, le géant chinois a officialisé en France hier son nouveau fleuron, le Huawei Mate 50 Pro. Un smartphone premium qui possède toujours une grande force, un équipement photo étourdissant, et deux faiblesses de taille, l'absence des services de Google et de la 5G.