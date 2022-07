Samsung serait en passe de fournir de l'équipement aux futures Tesla

En effet, non content d'équiper de nombreux smartphones en dalles OLED, le Coréen Samsung peut également se retrouver à bord de nos voitures. La division Samsung Electro-Mechanics serait ainsi en discussion avec l'Américain Tesla pour intégrer non pas des écrans, mais des caméras à bord. Les véhicules Tesla sont en effet truffés de caméras et autres capteurs, qui permettent notamment depuis peu de cartographier la chaussée, afin d'adapter automatiquement les suspensions en conséquence.