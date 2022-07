Les voitures Tesla sont désormais capables d'ajuster la suspension en fonction de l'état de la route

En 2020, Elon Musk suggérait l'arrivée d'une fonction pour permettre à un véhicule Tesla d'ajuster de lui-même sa suspension en fonction de l'état de la route. Cette fonction est désormais disponible et va fonctionner grâce aux données cartographiques générées par les véhicules Tesla en circulation (via leurs différentes caméras embarquées). Ils vont ainsi pouvoir repérer et centraliser les nids de poule, les défauts de la chaussée et autres surfaces délicates.