YouTube Music en arrière-plan sans compte premium, ça arrive au Canada, et bientôt chez nous ?

À l’heure où Spotify et Apple Music dominent le marché du streaming musical , YouTube cherche sa place aux côtés de ces mastodontes. Autrefois terres de découvertes musicales, la plateforme vidéo a lancé son application YouTube Music permettant de retrouver et de lire tout le contenu musical de YouTube sans limitation, sans pub et surtout, sans coupure, le tout pour 9,99 euros par mois.