Apple lance Apple Music TV, sa chaîne musicale à la sauce MTV

Tous les vendredi, Apple va proposer des exclusivités musicales, « 777 »

de Joji et « Gorgeous » de Saint Jhn cette semaine. En sus, des journées consacrées à un artiste ou à un genre sont prévues. Cette semaine, jeudi précisément, c'est Bruce Springsteen qui sera à l'honneur à l'occasion de la sortie de son nouvel album. Il sera d'ailleurs interviewé par la chaîne. De plus, ce mardi, pour le lancement, Apple diffuse les clips des 100 morceaux les plus écoutés sur Apple Music.