iOS 17, watchOS 10, macOS Sonoma : on connaît les dates de sortie des prochains OS d'Apple

Cela fait maintenant plusieurs semaines que la nouvelle version d'iOS est accessible en bêta test auprès des développeurs et des utilisateurs. Annoncé initialement au mois de juin, iOS 17 débarquera prochainement avec un ensemble de nouveautés. Parmi elles, nous retrouverons notamment les affiches de contact, qui vous laisseront la possibilité de personnaliser la manière dont votre fiche apparaîtra aux yeux de vos proches. D'autres fonctionnalités sont bien évidemment prévues, dont NameDrop et StandBy (ou En Veille), qui vous permettront respectivement de partager vos coordonnées avec d'autres personnes et de placer votre iPhone horizontalement pour transformer votre écran de verrouillage en écran connecté.