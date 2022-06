watchOS 9 recalibrera la capacité maximale de la batterie des Apple Watch Series 4 et 5

Rappelons que la mise à jour watchOS 9 a été présentée lors de la récente WWDC 2022 d'Apple, et qu'elle nécessitera au minimum une Apple Watch Series 4 pour être installée. Une nouvelle version qui mettra notamment l'accent sur le sport et la santé de l'utilisateur, incluant de nouvelles statistiques pour les coureurs et un nouveau calcul des fréquences cardiaques. Actuellement proposée en version bêta, la disponibilité publique de watchOS 9 est prévue pour la fin de cette année 2022.