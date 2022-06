watchOS 9 veut que la saisie de texte sur Apple Watch soit moins pénible

watchOS 9 va offrir un peu plus d'intelligence et de souplesse au clavier tactile de l'Apple Watch. En effet, la prochaine mise à jour de l'OS de la montre connectée va introduire la fonctionnalité QuickType, déjà à l'œuvre sur les iPhone et les iPad.

Derrière la marque QuickType se cache le système de suggestions de mots mis en place par Apple. Lors de la frappe sur le clavier de la montre, l'Apple Watch proposera un ou deux mots en s'appuyant sur les différentes lettres saisies et permettra de gagner quelques secondes lors de la rédaction d'un message.

Autre bonne nouvelle apportée par la première bêta de watchOS 9 : le clavier virtuel sera disponible dans de nouvelles langues, dont le français. Jusqu'à aujourd'hui, le seul moyen de l'obtenir était de passer son Apple Watch en anglais et d'utiliser un clavier QWERTY. Dès la rentrée, un clavier AZERTY sera enfin accessible à l'ensemble des utilisateurs francophones possédant une Apple Watch Series 7 ou un modèle ultérieur.