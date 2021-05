Wear OS : Gboard se met à jour avec un design amélioré et le support multi-langage

En plus de proposer une saisie de texte tout ce qu'il y a de plus classique, Gboard propose aussi un volet dédié aux emojis ainsi qu'un champ de saisie vocale pour dicter ses messages courts et les envoyer d'un tap sur l'écran.

Plus intéressant pour les utilisateurs jonglant entre différentes langues, Gboard sur Wear OS propose un menu permettant de switcher d'une langue à l'autre en cours de rédaction, sans avoir à retourner dans les réglages de la montre ou de l'application. Par défaut Gboard utilisera la langue utilisée par le système.

Google promet enfin plusieurs nouveautés pour son système d'exploitation durant l'année 2021, mais ne donne évidemment pas plus de précisions quant aux fonctionnalités prévues.

Il faudra probablement attendre la conférence Google I/O, qui débute le 18 mai prochain pour en apprendre plus sur les évolutions prévues pour les montres connectées équipées de Wear OS.