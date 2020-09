Apple : bientôt l'analyse de l'air dans les Apple Watch et les iPhone ?

Si vous habitez en ville et que vous êtes adepte du jogging, il y a de fortes chances pour que vous évitiez de courir aux heures de pointe. Pour cause, le matin, le midi ou le soir, lorsque le trafic bat son plein, l'air se charge d'autant plus en dioxyde de carbone et mieux vaut ne pas trop ouvrir ses alvéoles !

En outre, d'autres substances potentiellement néfastes pour l'organisme peuvent également circuler dans l'air et Apple pourrait prochainement vous permettre de les détecter.