COVID-19 : le MIT planche sur l'analyse de la toux depuis un smartphone pour un diagnostic préliminaire

Par le passé, l'analyse de la toux avait été utilisée pour repérer des personnes potentiellement atteinte d'asthme ou de pneumonie. Le MIT rapporte même qu'il est possible de savoir si une personne est sujette à la maladie d'Alzheimer en observant une dégradation des cordes vocales.

Les chercheurs expliquent ainsi que le son de la toux et de certains mots sont influencés par les cordes vocales et les organes périphériques. Le simple fait de tousser peut révéler le sexe de la personne mais également la langue maternelle et même son état émotionnel. « Il y a des sentiments imbriqués dans votre toux », explique Brian Subirana. Et d'ajouter : « nous nous sommes dit : pourquoi ne pas essayer de voir si les bio-marqueurs pour Alzheimer sont également efficaces pour la COVID ».