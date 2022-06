Médication, suivi du sommeil, fitness : tout ce qu'Apple a annoncé sur la santé durant la WWDC 2022

L'Apple Watch sera désormais en mesure d'analyser plus d'informations durant votre repos grâce à la nouvelle fonctionnalité des stades de sommeil. En utilisant les signaux de l'accéléromètre et du capteur de fréquence cardiaque, watchOS 9 peut détecter quand les utilisateurs sont en sommeil paradoxal, ou en sommeil profond. Toutes ces statistiques seront disponibles dans l'application Sommeil au réveil. Rappelons que jusqu'ici, le suivi de sommeil sur l'Apple Watch était anecdotique et n'apportait pas grand chose du point de vue de la santé de l'utilisateur.