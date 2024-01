Pourquoi Apple va retirer une fonction incontournable de l'Apple Watch ?

En 2020, Masimo accusait Apple d'avoir développé une technologie d'oxymètre similaire à celle qui est brevetée à son nom. Suite à l'intervention de l'International Trade Commission (ITC) en fin d'année dernière, la marque à la pomme a été contrainte de retirer de la vente ses deux montres phares, l'Ultra 2 et la Series 9. Elle a depuis obtenu une dérogation lui permettant de continuer à les proposer en magasin, et attend désormais la décision du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis concernant les changements qu'elle propose afin de contourner les accusations qui la visent. L'oxymètre est le produit phare de Masimo, générant près de 80 % de ses revenus.