Apple va pouvoir reprendre la vente des Watch Series 9 et Ultra 2 aux États-Unis au moins jusqu'au 12 janvier

La décision de la cour d’appel accorde aux douanes américaines un délai pour examiner les mesures mises en place par Apple afin de ne plus tomber sous le coup de cette interdiction. L’avis sera rendu le 12 janvier. D’ici là, le constructeur peut à nouveau importer et vendre les Apple Watch Series 9 et Ultra 2, à la fois sur son site web US et dans ses boutiques à travers les États-Unis. À l’heure où nous écrivons ces lignes, les deux modèles sont toujours affichés comme étant « currently unavailable » ou actuellement indisponibles. Selon The Verge, les ventes ont repris dans certains magasins Apple et la disponibilité s'élargira d'ici samedi. Quant aux ventes en ligne, elles devraient reprendre aujourd'hui, à partir de 21 heures (heure française).