Plusieurs modèles 2023 d'Apple Watch sont désormais interdits aux États-Unis

« Nous sommes en profond désaccord avec la décision de [la Commission] et l'ordre d'exclusion qui en découle, et nous prenons toutes les mesures nécessaires pour renvoyer l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2 aux clients américains dès que possible » est-il ainsi indiqué dans un communiqué.

Apple s'était déjà porté la semaine dernière devant la cour d'appel. La firme de Cupertino avait espéré que l'appel puisse être suspensif, et permette donc de continuer à vendre les Apple Watch durant l'instruction du dossier. Une possibilité refusée par la Commission du commerce international.

Certains experts estiment que la procédure pourrait prendre jusqu'à une année, temps durant lequel les Américains ne pourraient alors pas mettre la main sur ces produits phare. De quoi plutôt les orienter vers l'Apple Watch SE, qui elle peut encore être vendue ?