Apple Watch : AliveCor attaque Apple pour infraction de brevets et pratiques anticoncurrentielles

AliveCor est connu pour avoir créé le KardiaBand, un accessoire pour l'Apple Watch qui permettait, entre autres, de prendre son rythme cardiaque. Sa vente a été stoppée en 2019 quand Apple avait inclus directement cette fonctionnalité dans sa montre connectée. Mais en avril, AliveCor a accusé Apple d'utiliser illégalement sa technologie brevetée dans la fonctionnalité ECG de l'Apple Watch, plus précisemment le fait de pouvoir prendre un électrocardiogramme et de faire des analyses du rythme cardiaque. A l'époque, l'entreprise de matériel médical avait déjà sous-entendu qu'Apple cherchait à éliminer la concurrence. Mais cette fois, elle va plus loin en déposant une plainte antitrust contre la firme de Cupertino.