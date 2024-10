« Direct to Cell. » C'est le nom du service de téléphonie mobile qui pourrait bien un jour arriver dans vos smartphones. On sait en effet que cette solution développée par Starlink fonctionne bien avec les téléphones Android et Apple. Et aujourd'hui, on sait aussi qu'elle fonctionne en intérieur.

Cette information a été repérée par nos confrères de PC Mag, information partagée par le directeur senior pour l'ingénierie des satellites chez SpaceX, Ben Longmier. « Je fais la plupart de mes tests à l'intérieur et à ma table à manger. Elle est située près d'une fenêtre » a-t-il ainsi indiqué sur X. Avant de donner une information encore plus intéressante.