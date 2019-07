Les premiers tests en vol de Starship de SpaceX prévus pour dans quelques mois

Les Starship Texas et Floride voleront d'ici deux à trois mois

Des essais de vols orbitaux d'ici quatre à six mois

Texas and Florida Starship prototypes (not Hopper) fly in 2 to 3 months — Elon Musk (@elonmusk) 19 juillet 2019

Source : TechCrunch

Un planning qui paraît serré suite à l'accident - sans gravité - survenu lors d'une série d'essais moteur sur le Starship Hopper En début d'année,dévoilait sur Twitter la première photo de son prototype. Depuis, tout semble aller très vite, notamment grâce à la politique de compétition de. En effet, l'entreprise développe deux prototypes de vaisseaux Starship en parallèle, au Texas et en Floride, indépendamment l'un de l'autre.L'objectif de cette organisation est deafin d'obtenir des progrès combinés qui seraient impossibles à atteindre avec une seule équipe. Cette technique semble fonctionner puisque le P.-D.G. de SpaceX a annoncé que, lors d'essais de vols suborbitaux.Les premiers vols des vaisseauxseront suborbitaux, mais le calendrier pour des vols orbitaux est déjà prêt. En effet, ceux-ci se dérouleront deux à trois mois après, soit d'ici quatre à six mois seulement. Elon Musk a également partagé quelques détails sur les lancements. Ainsi, uneest actuellement en construction sur un autre site, comme pour Falcon 9 et Falcon Heavy.Cet optimisme - ou cette confiance - affiché du P.-D.G. de SpaceX n'efface pas la déconvenue de la semaine dernière, alors que le prototype StarHopper manquait son objectif de fonctionnement . Toutefois, le prototype n'a subi aucun dommage significatif. Elon Musk est d'ailleurs revenu sur ce point et a précisé que cet accident était