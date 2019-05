SpaceX est en train de construire un second vaisseau Starship en Floride

Deux sites en concurrence

SpaceX is doing simultaneous competing builds of Starship in Boca Chica Texas & Cape Canaveral Florida — Elon Musk (@elonmusk) 14 mai 2019



Source : Engadget

Leest un vaisseau spatial construit par, l'entreprise d', et dont le but est notamment de transporter des voyageurs jusqu'à Mars ou la Lune. On savait déjà que l'engin était construit au Texas, car le dirigeant avait dévoilé un premier prototype il y a quelques mois.Mais en réalité, il n'y a pas un lieu de fabrication, mais deux. L'information a d'abord été dévoilée via une photo sur le forum du site d'information NASASpaceflight.com. On y voyait ce qui ressemblait à un chantier de construction d'un Starship, mais à Cap Canaveral, en Floride.Quelques heures plus tard, c'est Elon Musk qui s'en est expliqué. Il a indiqué que les. Le but de SpaceX est donc de déterminer quel emplacement est le plus approprié à la construction du Spaceship, entre Boca Chica Village, au Texas, et Cap Canaveral, en Floride.