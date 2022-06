Des employés de SpaceX se plaignent du comportement d'Elon Musk dans une lettre ouverte... et se font virer

La réaction des responsables de SpaceX ne s'est pas faite attendre. Gwynne Shotwell, présidente de la société, a communiqué par email à plusieurs employés à l'origine de la lettre qu'ils ne travaillaient plus pour SpaceX.

The New York Times et The Verge ont pu lire cet email, dans lequel Shotwell tente de justifier cette décision. "La lettre, les sollicitations et le processus général ont mis les employés mal à l'aise, ils se sont sentis intimidés, harcelés et/ou en colère parce que la lettre les a poussés à signer quelque chose qui ne reflétait pas leur point de vue", a réagi la présidente.

"Nous avons trop de travail critique à accomplir et nous n'avons pas besoin de ce genre d'activisme excessif", a-t-elle ajouté.

Selon une employée impliquée dans l'écriture de la lettre, le sentiment général à SpaceX vis-à-vis de cette réaction est que le management fait la "sourde oreille" pour occulter des problèmes réels. Elle explique que le processus d'écriture de la lettre a pris un mois, pour être sûr de bien refléter l'opinion de la majorité de l'entreprise.