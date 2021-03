Atterrissage presque réussi lors du nouvel essai du Starship de SpaceX

Pour cet essai du 4 mars, SpaceX n'a eu à initier que deux tentatives de décollages, regroupées dans la même journée. À 00h15 (heure de Paris) les trois moteurs Raptor se sont allumés et le prototype a lentement gagné de l'altitude, tout en enregistrant un maximum de données de vol.

Après tout, ce n'est que le troisième décollage du genre pour SpaceX. Comme ses prédécesseurs, SN10 a progressivement éteint ses propulseurs principaux. Un premier après 2 minutes 16 secondes de vol, un deuxième environ une minute plus tard, et le dernier à 4 minutes et 20 secondes du décollage. Depuis 10 kilomètres d'altitude, le prototype s'est ensuite placé à l'horizontale grâce à son système d'ailerons et de plans canards, avant de planer jusqu'à entamer, à environ 1 500 mètres d'altitude, sa manœuvre pour revenir à la verticale.