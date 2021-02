Les essais des prototypes Starship, objet d'un bras de fer entre SpaceX et la FAA

Et il ne suffit pas d'un seul papier pour couvrir toute une campagne d'essais : les autorités doivent pouvoir savoir ce qui est tenté, comment SpaceX compte assurer une zone d'exclusion, quels sont les dispositifs de sécurité ou les risques encourus, quelles modifications ont été apportées depuis le dernier permis, etc.

Une autorisation de la FAA n'est certes pas une garantie que rien ne va mal se passer, mais bien que tout a été mis en œuvre pour éviter un drame. Comme on l'a vu en 2019 dans l'affaire de la certification du Boeing 737 Max, qui s'est ensuite crashé deux fois, la confiance ne doit pas être de mise et les observations les plus rigoureuses sont effectuées. Or, jeudi dernier, la FAA n'avait pas rendu son verdict, ce qui n'a pas empêché SpaceX de tout faire exactement comme si le décollage allait avoir lieu… Sans oublier, au milieu du compte à rebours, un tweet rageur d'Elon Musk fustigeant la lenteur de l'administration « fondamentalement inefficace », et qui en l'état « ne permettrait jamais d'aller sur Mars ».

Bonne ambiance.