Cette fois il atterrit ! SpaceX réussit le vol d'essai de Starship SN15

Les efforts de développement ont payé. Après un décollage sans encombre (et malgré un retour vidéo pour une fois de mauvaise qualité), Starship SN15 a gagné les 10 kilomètres d'altitude en éteignant progressivement deux de ses trois moteurs. Après un peu plus de 4 minutes de vol, le dernier propulseur s'est éteint, et le vaisseau a basculé à l'horizontale pour revenir tenter de se poser à quelques centaines de mètres de son point de départ. À moins d'un kilomètre d'altitude, les moteurs se sont alors rallumés pour faire basculer Starship à la verticale et lui permettre de sortir ses pieds et d'atterrir, le plus doucement possible.