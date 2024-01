Le nouveau lanceur Vulcan décroche la Lune pour sa toute première mission !

D’abord et avant tout, le décollage était au service d’un petit atterrisseur lunaire. Ambitieux, pour une première mission. Mais cela offrait un tarif avantageux pour Astrobotic et son véhicule, Peregrine, ainsi qu’une belle vitrine des capacités de la fusée Vulcan pour United Launch Alliance. Un pari gagnant puisqu’après 50 minutes et 30 secondes de vol, l’éjection a pu avoir lieu exactement comme prévu !

Nous reviendrons sur la mission de Peregrine, qui démarre un trajet de 6 semaines jusqu’au 23 février. Mais c’était surtout un lancement capital pour ULA, importante aventure industrielle américaine (joint-venture entre Lockheed Martin et Boeing). Vulcan est en effet la fusée qui va remplacer Delta IV (Medium et Heavy) et Atlas V, à terme. S’engage donc une période de transition… De la meilleure des façons ! Vulcan, comme plusieurs de ses concurrentes New Glenn, H3, Ariane 6 est en retard, et ce succès va apporter un vent de fraicheur.