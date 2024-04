Delta IV Heavy, "la fusée la plus métal", a réussi sa toute dernière mission

Lors de son premier lancement en décembre 2004, Delta IV Heavy était devenu le lanceur le plus puissant au monde, avec une capacité d'emport de 25 tonnes environ (passée à 28 tonnes ensuite) en orbite basse. Ce premier tir fut mouvementé : les trois boosters côte à côte ont subi un effet de cavitation dans leur tuyauterie qui approvisionne les moteurs-fusées et se sont arrêtés trop tôt, menant à une orbite trop basse pour que les satellites éjectés puissent opérer plus de quelques heures. Ce fut toutefois le seul échec partiel de cette énorme merveille d'ingénierie conçue initialement par les équipes de Boeing pour le marché de la défense américain du début des années 2000, trop contraint par les navettes spatiales, leur coût, leurs calendriers et leurs problèmes.