Un dernier vol pour la fusée américaine Antares, avec ses moteurs russes et son étage ukrainien

On l’oublierait, mais plusieurs lanceurs orbitaux américains utilisent les puissants moteurs fusée russes. Antares, la fusée de Northrop Grumman, en fait partie. Et lors de l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, la situation est devenue compliquée. Entre sanctions et contre-sanctions, les livraisons de doubles moteurs RD-181 qui propulsent Antares 230+ ont cessé, ainsi que les paiements : Northrop Grumman a décidé d’utiliser les exemplaires restants pour honorer les commandes de la NASA pour les cargos Cygnus à destination de la Station spatiale internationale… Et l’heure du dernier exemplaire a sonné ce 2 août, puisque le décollage a lieu a 02h31 (Paris) depuis le site de lancement de Wallops en Virginie.