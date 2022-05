Base de Wallops : quand la Space Coast monte jusqu'en Virginie

La base de Wallops, connue aujourd'hui sous le nom officiel de « Wallops Flight Facility », est l'un des sites les plus anciens de l'agence spatiale américaine, puisqu'il a vu le jour dès le sortir de la guerre en 1945, au service de l'embryon d'administration encadrant le spatial d'alors : la NACA. La base se situe sur une presqu'île qui fait partie des grands bancs sableux de l'Est américain, au nord de la baie de Chesapeake et à environ 150 km à vol d'oiseau de Washington et Philadelphie. Surtout, elle fait au moment de sa construction partie d'un environnement militaire très riche. La base d'essais en vol de l'US. Navy à Patuxent n'est pas loin, la grande cité de Norfolk et ses flottes organisées autour des porte-avions non plus. Toutefois, c'est suite à une demande de la NACA installée au Langley Research Center que le gouvernement installe la base de Wallops sur la façade Atlantique. Et la raison est très simple : scientifiques et militaires vont y tirer des fusées, et des fusées expérimentales. Pas question donc de survoler des habitations…