Le petit hélicoptère martien Ingenuity tire sa révérence, une de ses pales s'est cassée après 72 vols !

À partir de la fin du printemps 2021, malgré ses capacités limitées, la NASA a en effet décidé d'utiliser au maximum le potentiel de son petit hélicoptère. Et le voilà devenu officiellement éclaireur de la mission de Perseverance. Ne pouvant trop s'éloigner du grand rover, Ingenuity a volé à proximité, a survolé les sables, des cratères et des crêtes qu'il était impossible d'approcher avec des roues, et a fourni des vues inédites de tous les sites majeurs de la mission depuis presque 3 ans.

Il y avait déjà eu une frayeur en 2023 lorsqu'Ingenuity s'était posé derrière une dune (il avait ainsi perdu le contact radio), mais l'increvable petit hélicoptère avait toujours surpris en fonctionnant à nouveau. Fin décembre, son 71e vol avait été écourté une fois de plus, et c'est visiblement en atterrissant lors du 72e, un test à la verticale, qu'un de ses rotors en carbone, en rotation à 2 400 tours/minute a heurté le sable et s'est brisé. Il en manque environ 25 % : Ingenuity ne décollera plus. Le 25 janvier 2024, la NASA a annoncé la fin de sa mission lors d'une conférence de presse.