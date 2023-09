Du CO2 détecté sur Europe, une des lunes de Jupiter… Signe de vie extraterrestre ?

Europe est l'une des 92 lunes connues de Jupiter. On la sait principalement constituée de roches silicatées, de glace, et qu'elle possède un océan souterrain salé. Selon les estimations, il recèlerait deux fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis et serait profond d'environ 100 km. Un mastodonte ! On cherchait depuis longtemps à confirmer la présence de certains composés essentiels à la vie dans celui-ci (le carbone principalement), et c'est désormais chose faite.