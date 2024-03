La Chine envoie son nouveau satellite relais pour les missions lunaires au pôle Sud et sur la face cachée

Queqiao-2 est un satellite relais. Il va entrer en orbite lunaire, avec une trajectoire très inclinée et surtout elliptique. De cette façon, il sera en ligne de vue pratiquement constante avec tout l'hémisphère Sud lunaire (en particulier du côté de la face cachée), mais aussi avec la Terre. Sa mission est « simple » : transmettre les signaux de la Terre vers les missions lunaires chinoises à la surface, et inversement.

En 2018, le pays avait déjà envoyé un premier Queqiao (qui utilisait une autre trajectoire), et ce dernier avait permis de transférer les données cruciales de la mission Chang'e 4 et de son petit rover Yutu-2. Il s'agit donc, pour ce pays qui est le seul avec ces capacités, d'une deuxième génération, bien plus puissante et capable que la précédente. En témoigne une certaine prise de poids. Queqiao-1 pesait environ 450 kilos, son successeur environ 1,2 tonne !

Il prend un peu plus de place, mais c'est surtout l'équipement intérieur et le blindage électronique ainsi que la réserve de carburant qui ont évolué, tandis que l'appareil embarque 3 instruments scientifiques (une caméra UV, un détecteur de neutrons et un instrument d'interférométrie à très longue base VLBI).