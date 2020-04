Des astronautes russes proposent des conférences en ligne gratuites les 16 et 17 avril

De l'observation spatiale au confinement

Après une première conférence du cosmonaute russe Andreï Borissenkp hier, le Centre de la Russie pour la science et la culture à Paris organise deux événements à suivre en ligne la semaine prochaine.Jeudi prochain, le docteur Youri Kovalev, astrophysicien de l'Institut de physique Lebedev et l'Institut de physique et technologie de Moscou, présentera Spektr R, le radiotélescope spatial russe en mission dans l'espace jusqu'à l'année dernière. La conférence s'effectuera en anglais, à 16h00. Pour vous y inscrire, cliquez ici. Qu'y a-t-il de commun entre un séjour dans l'espace, dans une station scientifique éloignée et un confinement à la maison ? Le rapport à la solitude. Vendredi prochain, la docteure Anna Yousoupova parlera de psychologie de l'isolement. La conférence se tiendra en français, à 16h00 également. Pour s'inscrire, c'est par ici