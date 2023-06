Virgin Galactic fête son 1er vol commercial en emmenant des scientifiques italiens à la frontière de l'espace

Après des années, et même presque vingt ans de préparation, Virgin Galactic démarre les vols commerciaux ! L'entreprise en faisait la promotion le mois dernier, et pour une fois la promesse a bel et bien été tenue : seulement cinq semaines après la parabole précédente, le petit avion-fusée VSS Unity reprenait du service. Mais pour la première fois, à bord, ce ne sont plus des employés de Virgin, mais des clients. En l'occurrence, pas encore des touristes, mais trois employés de l'agence spatiale italienne (l'ASI) ainsi qu'un rack contenant une grande partie des 13 expériences menées sur ce vol. Comme pour les paraboles précédentes, l'avion porteur VMS Eve a emmené l'avion-fusée VSS Unity à son altitude de croisière, avant de le larguer à 17 h 30 (Paris). Ce dernier a ensuite allumé son moteur-fusée et gagné de l'altitude pour atteindre 85 km et laisser quelques minutes d'impesanteur à ses occupants.