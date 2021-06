Sortie compliquée pour Thomas Pesquet et Shane Kimbrough sur les flancs de l'ISS

Après l'arrivée des nouveaux panneaux solaires déroulants sur l'ISS le 5 juin, il ne restait plus qu'à sortir pour les accrocher sur leurs supports ! Du moins, en théorie. Thomas Pesquet et son collègue américain Shane Kimbrough (qui avaient déjà réalisé une sortie en scaphandre en commun en 2017) s'étaient entrainés à ce véritable ballet pour déplacer ces deux imposants cylindres de 340 kg sur la poutre centrale de l'ISS depuis pratiquement un an et demi… Mais parfois, le matériel refuse de participer aux efforts ! La sortie (officiellement US-74) avait pu démarrer à l'heure, après un réveil matinal, quelques heures à respirer de l'oxygène pur, puis le test des scaphandres avant de passer dans le sas et d'entamer la dépressurisation. A 14 h 09 (Paris), l'écoutille était ouverte et les deux astronautes avaient débranché leur combinaison du support-vie de la station. Toujours reliés par des filins de sécurité à différents points d'ancrage, ils sont sortis et ont vérifié une fois de plus leur équipement.