Un Japonais sur la Lune avant les Européens : ce qui se cache derrière la surprenante décision de la NASA

Le Lunar Cruiser devra, comme ses cousins plus petits récemment financés par la NASA (les LTV, pour Lunar Terrain Vehicle), être pilotable depuis la Terre ou la Lune, offrir un sas, accueillir deux astronautes pour des durées allant jusqu'à 30 jours et fonctionner sur la Lune environ 10 ans. Il s'agit ni plus ni moins du véhicule d'exploration à roues le plus grand et le plus ambitieux de toute l'histoire spatiale !

Pourtant, ce n'est pas qu'une annonce. Dans le cadre de l'accord du 10 avril, l'envoi d'un astronaute japonais sur la surface lunaire est bel et bien conditionné à l'avancée des travaux sur le rover. Si tout se passe bien, cet astronaute fera partie de la mission Artemis IV, pour l'instant envisagée en 2028-2029. Calendrier qu'il faut évidemment prendre avec des pincettes…