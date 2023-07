Découvrez Argonaut, le futur atterrisseur lunaire européen au service des astronautes

Apollo, Artemis… La mythologie grecque continue d'inspirer les agences qui développent des missions lunaires. C'est désormais les Argonautes, cet équipage de Héros qui accompagna Jason sur leur navire, l'Argo, pour partir à la quête de la Toison d'Or, qui a séduit l'Agence spatiale européenne. Argonaut est un projet en cours de développement pour aboutir à un atterrisseur lunaire européen. Le concept lui-même a mis du temps pour quitter la planche à dessin, puisqu'il existe depuis 2020, mais ses éléments se précisent.

Argonaut sera donc une grande plateforme dédiée à l'emport de charges utiles imposantes sur la Lune. Avec 4,5 mètres de diamètre, jusqu'à 6 mètres de haut et 10 tonnes au décollage, ce sera un véhicule impressionnant ! Il sera divisé en trois parties, le LDE (Lunar Descent Element) qui servira à se poser et sera commun à toutes les missions, le CPE (Cargo Platform Element) qui sert d'adapteur et les charges utiles, dont la masse pourra atteindre jusqu'à 2,1 tonnes !