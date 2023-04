Ce robot pourrait bien explorer la Lune de façon autonome dans un futur proche

Le groupe a de l'ambition pour son appareil et compte bien l'équiper de technologies qu'il maîtrise plutôt bien. Ainsi, en plus des panneaux solaires, batteries et moteurs électriques habituels pour un rover destiné à parcourir d'autres astres, il sera équipé d'un système combinant caméras et LiDAR lui permettant de circuler en toute autonomie. Espérons qu'il ne provoque pas d'embouteillages sur les autoroutes lunaires, lui.