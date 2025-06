Le secteur du spatial est plus florissant que jamais, de plus en plus d'acteurs privés se jetant corps et âmes dans la filière des lanceurs. Et c'est aussi le cas de Honda, qui a opté pour une fusée réutilisable, comme l'emblématique Falcon 9 de SpaceX. Objectif de ce premier essai : valider des technologies cruciales pour la réutilisabilité de l'appareil, à l'instar de la stabilité du vol à la montée et à la descente, ainsi que de la capacité d’atterrissage autonome.