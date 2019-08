Ariane 6 : voici le déroulé pas à pas d'une campagne lancement complète

© CNES

Un assemblage morceau par morceau

L'étage supérieur d'Ariane 6, ici allongé à l'horizontal (Illustration © CNES)

Le corps central de la fusée rejoint le portique mobile(Illustration © CNES)

Les boosters et la coiffe arriveront en dernier

Assemblée, voici à quoi Ariane 6 ressemblera (Illustration © CNES)

Chaque mois écoulé nous rapproche un peu plus des grands débuts d'. Dans le planning, vous pouvez cocher une première date : celle de l'inauguration du très important segment sol de la fusée, qui aura lieu le 12 décembre 2019. Le premier lancement, lui, est prévu pour 2020 . En attendant, l'oiseau fait son nid et le portique mobile a effectué son premier essai de roulage à la fin du mois de juillet. Découvrons de A à Z comment se déroule une étape complète de lancement d'Ariane 6.Dans un premier temps,, qui offre le complément de vitesse nécessaire à la satellisation des charges utiles, fait son entrée dans le bâtiment d'assemblage du lanceur. Sa manipulation doit évidemment être extrêmement minutieuse, puisqu'il embarque les, pour un total de 30 tonnes.Puis c'est au tour dede faire son entrée dans le bâtiment, fort de son moteur Vulcain 2.1, qui aidera Ariane 6 dans ses dix premières minutes de vol, jusqu'à ce que l'engin atteigne 160 kilomètres d'altitude. Une fois les deux assemblés, les voilà prêts à être, où les autres pièces y seront scellées.Ce sont ensuiteP120C, dotés chacun de 140 tonnes de poudre et d'une poussée de 800 tonnes au décollage (pour la version A62), qui font leur apparition. Après leur installation,qu'elle protège, font leur arrivée. Notons que la coiffe sera ici plus grande (20 mètres) que celle d'Ariane 5 (17 mètres).Une foisassemblée, le portique mobile reculera de, pour laisser décoller la fusée.