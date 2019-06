Ariane 6 : où en est le développement de la navette française qui devrait décoller dès 2020 ?

Une mission commerciale pour Ariane 6, en 2020

En Guyane Française, en Allemagne et en France : les assemblages et derniers tests ont lieu à différents endroits.

Source : Space Daily

Sa base de lancement, à, en Guyane Française, est aussi bientôt parée au décollage.Le lancement aura lieu à Kourou, en Guyane Française et pour l'heure, laqui doit être effectuée parest sur la bonne voie.De fait, la zone de lancement est bientôt prête et la fusée presque au point :Lasera propulsée par unet verra son étage supérieur propulsé par un. Plusieurs boosters à combustible solide, deux ou quatre, seront fixés au centre du socle de décollage afin de fournir une pression supplémentaire.On sait déjà que la base de lancement en Guyane Française est sur le point d'être terminée. Leest, lui, complètement achevé et l'on voit dès à présent l'installation du matériel se faire.L'étage supérieur de la fusée est quant à lui. De la même façon, lesont été réalisé là-bas, avec succès.En France, à Issac et Le-Haillan,. La chaîne d'assemblage a d'ailleurs étéafin d'augmenter deUne dernière phase de préparation avant le lancement aura lieu dès le début d'année 2020. Elle débutera avec le, directement à Kourou. Un modèle d'essai d'Ariane 6, complètement assemblée, sera également de la partie pour amorcer des tests depuis la zone de lancement.