Ariane 6 : le portique mobile a effectué son premier essai de roulage

Le site de lancement d'Ariane 6 © CNES

Le rôle déterminant du portique mobile

Au mois de juin, nous avions rencontré au Salon du Bourget Jean-Marc Astorg, Directeur des lanceurs au CNES (Centre national d'études spatiales), qui nous avait confirmé l'inauguration du segment sol d'pour le 12 décembre 2019 et le premier lancement pour 2020. Deux mois plus tard, le chantier a effectivement bien avancé puisque lea effectué son premier essai de roulage fin juillet. Le compte à rebours est lancé.Direction le chantier ELA4, au Centre spatial guyanais, où le portique mobile d'Ariane 6, fièrement posé sur ses rails, a effectuéen roulant 97 mètres à une vitesse de 7,6 m/mn (soit 0,46 km/h), comme l'indique le CNES.Le portique mobile joue un rôle capital. Forte de ses 7 000 tonnes et de ses 90 mètres de haut, l'immense structure est en effet. Une fois celle-ci assemblée, lanceur, boosters et charges utiles compris, le portique reculera de plusieurs centaines de mètres pour laisser toute la place nécessaire à Ariane 6 pour son lancement.