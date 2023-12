Les premiers vols de capsules Gemini, quand la NASA faisait encore la course en retard

Gemini est un véhicule un peu hybride, il reprend la base des capsules Mercury en plus grand et beaucoup plus capable, mais il est aussi censé être un pont vers Apollo, aussi certains choix prennent du temps. Gemini II est un vol suborbital non habité, qui doit qualifier les systèmes internes de la capsule, ainsi que sa capacité à revenir amerrir en toute sécurité.

Pour cela, les équipes de la NASA et les astronautes se préparent pour la fin de l'été, mais à Cape Canaveral, l'année 1964 n'est pas tendre, et en août puis septembre, deux ouragans touchent la région. Plus ennuyeux encore, alors que le programme a déjà pris du retard et que le vol Gemini II n'est plus prévu qu'en décembre 1964, l'Union soviétique fait voler sa « nouvelle capsule » Voskhod avec trois cosmonautes !