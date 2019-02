Malgré les pertes, "Orange Bank n’est pas du tout menacée"

Dans le rouge foncé en 2018 mais...

... des pertes « attendues », confirme Orange

Pas d'objectif affiché pour 2019, mais un équilibre attendu pour 2023

Les signaux sont au vert chez. Avec un chiffre d'affaires de 41,38 milliards d'euros en 2018 (+ 1,3 % par rapport à 2017), un bénéfice net de 2,16 milliards d'euros (+5,8 % en 2018), et près de 600 000 nouveaux abonnements fibre, l'opérateur a vécu une belle année 2018. En revanche, les choses sont différentes pour sa filiale bancaire,Au 31 décembre 2018, la banque en ligne comptait, un peu plus d'un an après son lancement, le 2 novembre 2017. Orange Bank a vu son produit net bancaire fondre (-41,1 % ) passant de 73 millions d'euros en 2017 à 43 millions d'euros en 2018.Surtout, la banque en ligne a terminé l'année 2018 avec un résultat d'exploitation négatif de -169 millions d'euros, encore plus important que celui de 2017 (-93 millions d'euros), creusant les pertes de la filiale.Mais ces résultats - inquiétants en apparence - ne remettent pas en cause le devenir du service : «», nous précise en exclusivité un porte-parole d'Orange. «», poursuit-il.La réflexion d'Orange est un argument de communication, mais également une vérité. De nombreux nouveaux services ou entreprises sont déficitaires durant leurs premières années d'exploitation, un phénomène économique logique. Orange Bank bénéficie d'un vaisseau amiral on ne peut plus solide qui pourra essuyer ses pertes le temps de devenir rentable.Le but pour Orange Bank était avant tout de se constituer une base clients solide. Avec 248 000 clients recrutés, «», nous dit la société. La banque reste donc dans les clous de son objectif affiché au départ, de compter plus de 2 millions de clients en France d'ici 10 ans.Mais Orange s'attend encore à. La société vise toujours l'équilibre «». En revanche, elle refuse de nous donner son objectif client pour l'année en cours. Sans doute pour éviter les mauvaises surprises...