Orange publie des résultats en hausse pour 2018, mais affiche sa prudence pour 2019

Fibre : Orange fond sur SFR

Orange recrute toujours sur mobile, sa banque en ligne perd de l'argent

Des perspectives peu frétillantes pour 2019

Les signaux sont au vert chez. L'opérateur a publié ses résultats annuels ce 21 février 2019, et ceux-ci font état d'une entreprise en bonne santé. En 2018, la société dirigée par Stéphane Richard a enregistré un(dont 18,2 milliards d'euros en France, à +0,9 %), en hausse de 1,3 % par rapport à 2017. Orange a bien terminé l'année avec un quatrième trimestre qui a rapporté 10,8 milliards d'euros, en progression de 1,4 % sur un an.L'une des très bonnes nouvelles pour Orange provient de son. Celui-ci est en franche. La croissance de l'EBITDA (excédent brut d'exploitation), elle, atteint 2,7 % l'an dernier à 13 milliards d'euros et progresse de 0,6 % par rapport à celui de 2017.Orange se voit récompensé d'uneavec le but (atteint) de séduire toujours plus de clients. En France, l'opérateur a enregistrement(47 000 de plus qu'en 2017) et compte 11,8 millions de foyers raccordables, pour un total de. Sur le nombre de locaux raccordables, Orange se rapproche dangereusement de SFR (12,1 millions).Sur le mobile, la société a su profiter de l'essor de la 4G pour signer 1,29 million d'abonnements supplémentaires (forfaits et prépayés confondus) en Afrique et Moyen-Orient, portant son total de clients mobiles à 16,7 millions et à 120 millions dans le monde. En France, Orange a recruté 111 000 nouveaux abonnés au quatrième trimestre sur mobile.S'agissant d', le bilan était très attendu après une première année d'activité. La banque comptait 248 000 clients au 31 décembre 2018 et a enregistré un. Une performance souvent « logique » lors du lancement d'un nouveau service.Orange tient à se montrer prudent pour 2019 dans un marché où la concurrence se fait de plus en plus pressante, notamment en France et en Espagne. L'opérateur historique ne prévoit qu'une légère croissance de son résultat d'exploitation cette année, qui constituerait un ralentissement par rapport à 2018.», estime Stéphane Richard, PDG de la société. Le dirigeant a par ailleurs annoncé la présentation du futur plan stratégique de l'entreprise Vision 2025 au cours de l'année.