90" (ou presque) | Fibre : suis-je bientôt raccordé ? Cartefibre, la carte officielle de l'ARCEP

Cartefibre : des informations globales sur les communes

Cartefibre : des informations précises sur votre rue, immeuble ou habitation

Lire aussi :

La fibre a le vent en poupe en France avec 705 000 nouveaux abonnements au dernier trimestre



Un outil pas toujours très fiable

La fibre optique a le vent en poupe. En quelques chiffres, la technologie a gagné 725 000 abonnements au quatrième trimestre 2019 en France, et 2,3 millions sur l'ensemble de l'année. Au total, le pays comptait 7,1 millions de lignes en FttH au 31 décembre 2019. Le régulateur des télécoms, l'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse), vient de publier une nouvelle mise à jour de sa carte, qui permet de savoir où en est le déploiement chez ou près de chez soi. En 90 secondes ou presque, nous allons voir comment on peut utiliser cette carte et quelles informations elle nous livre, mais nous verrons aussi qu'elle n'est pas toujours des plus fiables.La nouvelle version de la carte, avec des données arrêtées au T4 2019, nous donne tout un tas d'infos utiles qui permettent de savoir où en est la progression de la techno de très haut débit dans sa commune ou autour de celle-ci.Et cela ne marche pas que pour les grandes villes. Prenons l'exemple de la petite commune rhodanienne de Sarcey, 1 000 habitants. Vous le voyez dans notre vidéo, l'ARCEP nous indique le pourcentage de locaux raccordables, le nombre exact (127), mais aussi l'identité des opérateurs d'infrastructure.En zoomant davantage sur la carte, vous voyez apparaître des points à l'écran. Chacun d'entre eux correspond à un « local raccordable » sur lequel vous êtes informé du statut de déploiement de la fibre optique. Les différents statuts sont : « Études réalisées », « Programmé », « Raccordable sur demande », « En cours de déploiement », et « Déployé », qui signifie pour ce dernier cas que votre adresse est raccordable à la fibre.Du moins, elle est censée l'être.Plusieurs lecteurs, et on les en remercie, nous ont indiqué, en relayant leur expérience personnelle, que la carte n'était pas toujours très fiable. Elle ne prend par exemple pas en cause les annulations de pose ni certaines décisions à destination des opérateurs, pour équiper telle ou telle ville lors de la cession de certains marchés.Si l'outil est perfectible, évidemment, celui-ci reste néanmoins intéressant et offre des informations bien utiles.La carte de déploiement de la fibre optique en France est accessible sur cartefibre.arcep.fr . Sa prochaine mise à jour doit intervenir le 5 juin 2020.