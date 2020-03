"Études", "raccordable", "déployé" : la nouvelle cartefibre de l'ARCEP vous dit tout !

Capture d'écran © Clubic

Capture d'écran © Clubic

Source : ARCEP

Active depuis plus de deux ans, la carte de déploiement de la fibre optique en France, accessible via l'url cartefibre.arcep.fr , vient de connaître une nouvelle mise à jour, le 5 mars 2020, avec une précision renforcée puisque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) y fait désormais figurer les immeubles, ce qui permet de connaître l'état d'avancement de la technologie au niveau de sa propre habitation. Dans les communes d'un certain calibre, évidemment.L'ARCEP a publié une nouvelle version de sa carte de suivi de l'avancée des déploiements FttH avec les données portées à sa connaissance au quatrième trimestre 2019. La carte livre tout un tas d'informations utiles qui permettent d'en savoir plus sur la progression de la technologie de très haut débit dans sa commune ou autour de celle-ci.Que ce soit dans les grandes villes ou dans certaines communes plus confidentielles, il est possible de connaître de façon générale le taux de locaux raccordables. Prenons l'exemple de la petite commune rhodanienne de Sarcey, à peine un peu plus de 1 000 habitants. La carte de l'ARCEP nous indique, sur un plan global, qu'entre 25 et 50% de ses locaux sont raccordables au FttH. En cliquant sur le nom de la commune, on apprend ainsi que 127 locaux sont raccordables, et que les opérateurs d'infrastructure sont Orange et SFR.On apprend également que la commune est placée en ZMD (Zones Moins Denses) ou zone AMII, et que c'est Orange qui, à ce titre, s'est engagé à couvrir le territoire en fibre optique au titre de l'article L. 33-13 du code des postes et communications électroniques.En zoomant davantage sur la carte, vous verrez apparaître de nombreux points à l'écran, de couleurs différentes. Chaque point correspond à un « local raccordable ». Si vous habitez par exemple au 109, rue centrale à Sarcey, vous pouvez par exemple vous apercevoir que le déploiement de la fibre optique est « programmé ». Un peu plus loin, sur le 29, route de la Cave, le bâtiment est raccordé à la fibre, la carte indique de lui qu'il est « raccordable ». En revanche, juste à côté, au 15, la fibre n'est qu' « en cours de déploiement ».Vous l'aurez compris, plusieurs catégories sont proposées à l'utilisateur, en fonction de l'état d'avancement du déploiement. Le statut premier, « Études réalisées », signifie que l'adresse est répertoriée lors du piquetage par l'opérateur déployant le réseau FttH, ici Orange. Le cran « Programmé » veut dire que l'adresse est mise à disposition des opérateurs commerciaux tiers. « Raccordable sur demande » signifie que l'adresse est bien programmée pour recevoir la fibre mais que l'opération ne se fera qu'en cas de demande d'un opérateur commercial. « En cours de déploiement » et « Déployé » sont les deux derniers stades disponibles. Le dernier indique, évidemment, que l'adresse est raccordable, et que la procédure finale peut être commandée par le futur abonné, ou propriétaire.Notons que plusieurs modes de visionnage sont proposés : photo satellite, fond de plan standard, plan avec noms de rue, plan avec terrain et relief, plan de couleur claire, et plan de couleur foncée. La France compte désormais près de 20 millions de locaux éligibles à une offre FttH.