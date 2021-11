Stéphane Richard démissionne d'Orange suite à sa condamnation... et fustige une justice trop dure avec les puissants

L'arbitrage frauduleux, qui à l'époque avait permis à Bernard Tapie de recevoir 405 millions d'euros, avait certes était annulé au civil, mais l'affaire remontant à 2008, on peut déjà évoquer une justice lente, qui aura mis plus d'une décennie à définitivement statuer. Et encore, le pourvoi en cassation de Stéphane Richard va allonger un peu plus ce délai.

Le plus regrettable dans cette histoire, c'est qu'Orange se voit mêlée aux déboires de son ex-P.-D.G., jusqu'à être citée dans la rubrique économie du Financial Times aujourd'hui pour des faits peu glorieux. Et ce n'est évidemment pas bon pour l'image de l'opérateur ni pour celle des télécoms français en général.