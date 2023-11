Fibre optique : Orange écope d'une amende de 26 millions d'euros, pour ne pas avoir respecté ses engagements

Vous l'aurez compris, Orange avait loupé l'échéance, et fut rappelé à l'ordre une première fois en mars 2022, avec mise en demeure de tenir son engagement au plus tard le 30 septembre 2022. Ce ne fut pas le cas, puisque la société avait contesté la décision devant le Conseil d'État, qui le 21 avril 2023 avait rejeté son recours et ainsi adoubé l'ARCEP.